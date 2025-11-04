Österreich treibt die industrielle Transformation voran

Am Beginn jeder Innovation steht das Forschen, Entwickeln und schließlich Ausprobieren. Das ist besonders für die Transformation der Industrie von Bedeutung, um ihre Produktion zu dekarbonisieren und sich strategisch im Bereich klimaneutraler Schlüsseltechnologien zu positionieren. Das Programm des Klima- und Energiefonds unterstützt die Industrie dabei, die hohen Kosten für diesen Veränderungsprozess zu bewältigen. Denn die Zielsetzung ist klar: Es gilt den Wirtschaftsstandort Österreich und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken und gleichzeitig den Wandel hin zu klimaneutralen Technologien zu forcieren.

Die FTI-Initiative bildet eine aktive Brücke zwischen Forschung und Markt: Gefördert werden innovative Lösungen in den Bereichen Elektrifizierung & Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Industrielle Symbiose, CO₂-neutrale Gase & Wasserstoff, Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung sowie Flexibilisierung. Unterstützt werden auch die Fertigungsvorbereitung und die Erprobung von zukunftsfähigen Netto-Null Technologien. Der Schwerpunkt liegt auf der Kombination von Forschungsprojekten und Demonstrationsanlagen, die rasch in marktfähige Lösungen überführt werden können. Diese zeigen einerseits, dass die klimaneutrale industrielle Produktion mit Innovationen „Made in Austria“ machbar ist und andererseits, dass Österreich sich als wichtiger Akteur in den Wertschöpfungsketten der Zukunft für Netto-Null-Technologien international positionieren kann. Die Projekte dienen auch als Skalierungsmodelle für weitere Industriebetriebe in Europa. Aus dem Förderprogramm sind bereits viele bemerkenswerte Projekte entstanden.

Best Practice aus Tirol