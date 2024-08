Die Zukunft der KI

Mit dem Aufkommen der LLMs (Large Language Models) in Form von ChatGPT ist das Thema KI plötzlich in aller Munde. Auch wenn wir noch ganz am Anfang der Entwicklung stehen, zeichnen sich bereits einige Wege der Technologie in der Umsetzung im Unternehmensalltag ab.

Der größte Teil der Diskussion und der Social-Media-Blase dreht sich jedoch fast ausschließlich um den aktuellen Status Quo und Experimente im täglichen Einsatz. Das ist zu Beginn einer neuen Technologie normal und war auch bei früheren großen technologischen Revolutionen nicht anders.

KI aka LLMs werden in alle Lebensbereiche eindringen, aber ein Bereich sticht besonders hervor. Die Welt der Betriebssysteme. Dieses oft unterschätzte Softwaresystem hält Computer und Geräte in unserem täglichen Umfeld am Laufen. Das Besondere daran ist, dass sich Betriebssysteme seit über 40 Jahren nicht wirklich verändert haben. Ihre Architektur ähnelt immer noch der der späten 80er und frühen 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Diese Betriebssysteme haben die weite Verbreitung von Computern im beruflichen und privaten Umfeld überhaupt erst möglich gemacht.

Was war damals passiert? Zum ersten Mal wurde eine standardisierte Umgebung geschaffen. Bis dahin wurde Software individuell für jedes einzelne Computersystem geschrieben, ja, das war wirklich mal so. Mit den Betriebssystemen konnte man über Nacht eine Software für viele Computer schreiben, weil sie nur noch für ein standardisiertes Betriebssystem geschrieben wurde. Wir kennen ja heute das Betriebssystem Windows, aber auch Mac OS oder Android vom Handy. Aber nach dem Aufkommen dieser Betriebssysteme hat sich bis heute nichts Grundsätzliches an deren Architektur geändert.

Natürlich sind sie gewachsen, haben mehr Funktionen bekommen, konnten komplexere und schnellere Prozesse steuern und ausführen, aber in der Architektur sind sie bis heute ziemlich gleich geblieben.