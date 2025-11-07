Die Karte der Zukunft

Das datenbasierte Analysewerkzeug verortet 105 aufkommende Technologien – von Energie und KI bis Smart Living. Sie werden nach technologischem Reifegrad (Technology Readiness Level – TRL) und gesellschaftlicher Anschlussfähigkeit (Societal Readiness Level – SRL) bewertet.

Das Ergebnis ist eine interaktive Landkarte, die zeigt, wo Zukunft in ­Österreich entsteht und wie weit sie ­bereits in Wirtschaft und Gesellschaft angekommen ist. Ergänzt wird sie durch einen KI-Assistenten, der Unternehmen, Forschungseinrichtungen und politische Akteure vernetzt und passende Partner zusammenbringt.

Historisch lassen sich rund 75 Prozent der Einkommensunterschiede zwischen Ländern durch den Grad der technolo­gischen Nutzung erklären. Innovation wirkt also nur, wenn sie auch angenommen wird. Genau deshalb kombiniert die Innovation Map technologische Reife mit gesellschaftlicher Akzeptanz und er­öffnet damit einen neuen Blick auf die ­Zukunftsfähigkeit.

„Die Innovation Map zeigt uns, wo wir stehen und wo sich neue Anknüpfungspunkte ergeben“, sagt Andreas ­Flanschger, CEO der bionic surface technologies GmbH. „Wir sehen sofort, welche Technologien in verwandten Bereichen reifen, welche Partner an ähnlichen Lösungen arbeiten und wo Synergien entstehen können“, ergänzt CEO Peter Leitl. Für ihn ist das Zusammenspiel von Technologie, Markt und Akzeptanz entscheidend: „Innovationen wie unsere Riblets entfalten erst dann ihre volle Wirkung, wenn sie in der Breite ankommen – in der Luftfahrt, in der Schifffahrt oder im Energiesektor. Genau dafür brauchen wir Sichtbarkeit und Vernetzung.“