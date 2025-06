Wie die OMV die Kurve kriegt

Es waren zähe achteinhalb Stunden. Ganze sechs Mal musste die Hauptversammlung des Industrieriesen OMV jüngst unterbrochen werden. Zwischen Klimaaktivisten und Aktionären herrschte Kriegszustand, inklusive Handgemenge und Haareziehen. Während die einen Verzicht auf Profit und den Ausstieg aus Öl und Gas forderten, wollten sich die anderen ihre hübsche Dividende – immerhin gibt es heuer in Summe 4,75 Euro pro Aktie – nicht madig machen lassen.

Doch die Unruhe bei der OMV ist nicht auf die Hauptversammlung beschränkt. Mehr oder weniger fossile Energie, mehr oder weniger russisches Gas, mehr oder weniger Chemiegeschäft: In den letzten Jahren erlebte die OMV zahlreiche Strategie- und Managementwechsel. Und aktuell ist die Verunsicherung bei den rund 24.000 Mitarbeitern besonders groß. Denn OMV und Adnoc, der Miteigentümer aus Abu Dhabi, wollen ihre bislang einzelnen, doch komplex verbundenen Aktivitäten im Chemiegeschäft zum viertgrößten Kunststoffkonzern der Welt fusionieren. Die Österreicher bringen ihre Petrochemietochter Borealis ein, der Partner aus Abu Dhabi seinen Industriekonzern Borouge. Beide verzichten auf ihre Mehrheiten und werden je 46,9 Prozent an der neuen Borouge Group International (BGI) halten, der Rest notiert an der Börse. Freilich: Dass mit der Chemiesparte die Kontrolle just in einem Zukunftsbereich des postfossilen Zeitalters abgegeben wird, stößt nicht überall in der OMV auf Zustimmung (...)