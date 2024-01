Der Nationalrat hat am 13.12.2023 beschlossen, dass es zukünftig einen höheren Bonus für diejenigen geben soll, die über das normale Rentenalter hinaus arbeiten. Dieser jährliche Bonus wird für diese Gruppe von Pensionisten von 4,2 % auf 5,1 % erhöht. Das Gute daran? Der Bonus kann für bis zu drei Jahre in Anspruch genommen werden. Das wurde im Parlament in der Parlamentskorrespondenz Nr. 1395 beschlossen.

Außerdem gibt es Neuigkeiten für Pensionist:innen, die neben ihrer Pension noch arbeiten. In den nächsten zwei Jahren müssen nur für den Teil des Verdienstes Pensionsbeiträge gezahlt werden, die über der doppelten Geringfügigkeitsgrenze liegen. Für 2024 sind das etwa 1.037 €. Der Bund übernimmt die Beiträge für den Rest, was eine Entlastung von bis zu 106,28 € bedeuten kann. Diese Regelung gilt nicht nur für ASVG-Versicherte, sondern auch für den GSVG- und BSVG-Bereich. Zu beachten ist jedoch, dass die Beitragsübernahme nur für diejenigen gilt, die ihre eigene Pension beziehen. Das sind doch mal gute Neuigkeiten für alle, die im Ruhestand noch aktiv sind.