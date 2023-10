Ärzte haben schon immer vor zu viel Sonne gewarnt: Sie kann Hautkrebs verursachen. Neu ist, dass jetzt auch Techniker vor dem Himmelskörper warnen: Zu viel Sonne kann Stromausfälle verursachen. Geschehen bereits in Oberösterreich, weil die vielen neuen Photovoltaikanlagen an einem sonnigen Tag so viel Strom produzierten, dass die Netze überlastet waren.

Aber war da nicht etwas? Sollten nicht Sonne und Wind dafür sorgen, ­fossile Energieträger zu ersetzen? Sollten nicht Sonnen- und Windenergie sicherstellen, dass in Österreich bis 2030 nur noch „sauberer“ Strom durch die Leitungen fließt und wir es schaffen, bis 2040 klimaneutral zu sein?

Die Antwort auf diese Fragen lautet: dreimal Ja. Trotzdem stockt die Energiewende. Knapp zwei Drittel der ausgeschriebenen und geförderten Windkraftleistung konnten im vergangenen Jahr nicht vergeben werden. Bei der jüngsten Ausschreibung gab es kein einziges Angebot mehr, beklagt die IG Windkraft.

Der aktuelle Stand der Energiewende zeigt: Man muss nicht nur wollen, man muss auch können. Immer deutlicher wird, dass die begrenzte Leistungsfähigkeit der Stromnetze ein echter Engpass bei der Energiewende ist. Sonne und Wind wollen uns mit ihrer Power ja ­helfen, aber sie brauchen auch entsprechende Leitungskapazitäten.

Die Energiewende wird kommen, sie muss kommen. Unbestritten ist aber auch, dass die Herausforderungen groß sind. Viele dezentrale PV-Anlagen und Windräder müssen in das Stromnetz integriert werden, die Stabilität des ­Netzes muss trotz starker Schwankungen bei den Erneuerbaren gewährleistet sein. Die Netzkapazität muss massiv ­erweitert werden, um den steigenden Bedarf an Strom zu decken. Rechtliche und regulatorische Auflagen müssen angepasst, Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigt werden.