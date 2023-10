Das geschieht aber leider noch immer viel zu wenig, wie wir aus eigener Erfahrung wissen. Wir achten in unserer Kanzlei auf Gleichbehandlung, sind divers und familienfreundlich, regional aufgestellt, was aber nicht immer belohnt wird. Das zu ändern und das Vergaberecht aktiv an die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen anzupassen, wird auch Aufgabe unserer neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.

Diese zu finden, ist nicht einfach – kann aber lustig sein. Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarkt-Service AMS, der immer wieder durch sehr kluge Bemerkungen auffällt, hat die Herausforderungen an Unternehmen so beschrieben: „Als Arbeitsgeber müssen Sie um Arbeitskräfte tanzen.“ Keine schlechte Idee. Also lassen sie uns tanzen, die Party bei Schiefer Rechtsanwälte ist vorbereitet!

MARTIN SCHIEFER ist Gründer der auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei Schiefer Rechtsanwälte.