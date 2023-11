Christian Noisternig: Die klassische Lebensversicherung ist ein wichtiger Baustein für die Pensionsvorsorge. Eine Lebensversicherung funktioniert immer, egal, ob bei hohen oder niedrigen Zinsen. Die Zinswende wird die Renditen der klassischen Lebensversicherung verbessern und sie für zukünftige Rentner und Rentnerinnen attraktiver machen. Vorsorgemöglichkeiten gibt es viele, aber nur eine Lebensversicherung bietet lebenslange Zusatzpension, und das, auch wenn man 90 oder 100 Jahre alt wird. Ein Aspekt, der vor allem in Hinblick darauf besonders wichtig ist, dass wir immer länger leben. Die steigende Anzahl an Pensionisten im Verhältnis zu Erwerbstätigen belastet unser Rentensystem zunehmend. Private Vorsorge wird daher immer dringender. Kunden werden einen sicheren Aufbau von Kapitalstöcken in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dringend benötigen. Für eine sinnvolle Pensionsvorsorge stellt die klassische Lebensversicherung daher nach wie vor eine gute Alternative dar, weil das Risiko des Verlusts nicht von den Kunden getragen wird.