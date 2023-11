Der derzeit unter Druck stehende Industriesektor zeigt üblicherweise rasche Reaktionen auf die ersten Ansätze konjunktureller ­Erholung. Zwar sind die Herausforderungen an den Sektor derzeit hoch, eine zyklische Erholung Hand in Hand mit der Normalisierung der derzeit hohen Lagerbestände sollte aber die Neuaufträge steigen lassen und in weiterer Folge auch die Aktienkurse und die Gewinne der Unternehmen. Von einer Normalisierung des Zinsniveaus würden in den nächsten Jahren die Aktien zahlreicher Branchen profitieren, als zinssensibel gelten klassischerweise die Wachstumstitel im Technologiesektor, aber auch der Immobi­-lien- und damit einhergehend der Baubranche würden niedrigere ­Renditen entgegenkommen.