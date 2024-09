Volksbanken stehen bei Unternehmern an vorderster Stelle

Soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Regionalität. Das sind die wichtigsten Themen, die heimische Unternehmer bewegen. Im Auftrag der Volksbanken hat das Gallup-Institut in der ersten Jahreshälfte 2024 wieder 1.000 Unternehmer in Österreich befragt, um zu erheben, wie ihre Bedürfnisse und Vorstellungen gelagert sind. Ebenfalls wichtig für die Unternehmer und Unternehmerinnen des Landes sind eine gute Vernetzung und ein ausreichendes Maß an Innovation.

Der Klimaschutz hat im wirtschaftlich herausfordernden Umfeld für Unternehmer hingegen an Wichtigkeit verloren. Bei größeren Unternehmen steht Innovation sehr wohl ganz oben auf der Agenda. Hier gibt es die meisten Projekte und Investitionen. Auch die Nachhaltigkeitsbestrebungen sind hier ausgeprägter.