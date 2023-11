Doch die Schillingers sehen ihr kleines Gastronomie-Imperium nicht als Vorsorge für sich oder für ihre beiden Kinder. Den Vermögens­aufbau und die finanzielle Vorsorge hat Charly Schillinger selbst in die Hand genommen. Denn zu seiner großen Leidenschaft zählen auch Mathematik und die Börsen. Bereits in seiner Jugend war er gefesselt von der Wertpapierbranche und ließ sich in Frankfurt, Wien und New York zum technischen Wertpapieranalysten ausbilden. Sogar zum Commodity Trading Advisor an der Chicagoer Terminbörse CME schaffte er es. Dann entwickelte er ein mechanisches Handelssystem, das er erfolgreich an ein Brokerhaus verkaufte. Dementsprechend nehmen Aktien einen großen Anteil an der privaten Zukunftsvorsorge der Schillingers ein. Als Core Investment dient dazu ein ETF auf den MSCI World Index. Auch Aktien europäischer Wohn- und amerikanischer Büroimmobilien hält er nach dem starken Preisabfall für lohnende Investments.

Neben seinen sicheren Basis­veranlagungen geht er aber durchaus spekulative Wetten auf Kakao- oder Kaffeepreise ein. Schließlich ist er ja gelernter Rohstofftrader. Und natürlich setzt er auch auf Öl: „Als der Ölpreis einmal unter die Gestehungskosten ­gesunken ist, war das ein sicheres ­Investment“, erinnert er sich an diese Zeit zurück.

Natürlich kann niemand bei der privaten Vorsorge mit der Expertise eines Börsenprofis mithalten. Doch eine wesentliche Strategie der erfolgreichen Gastronomiefamilie kann sehr wohl als Vorbild dienen: Die Schillingers haben nie zu viel eigenes Kapital in ihrem Unternehmen gebunden. Schon bei der Gründung der veganen Fast-Food-Kette ließ man die Steuerberatungskanzlei BDO einen Fonds auflegen, in dem Investorengelder gesammelt wurden. Die Familie selbst hält heute nur eine kleine Beteiligung. Die Mehrheit liegt bei einem Luxemburger Investmentfonds und der Familie der ebenfalls sehr naturschutz­orientierten deutschen Brauerei Krombacher.

„Uns ist wichtiger, wenig an viel als viel an wenig zu halten“, umreißt Irene Schillinger ihre Strategie. Die beiden sind bewusst von Beginn an selbst keine großen finanziellen Risiken ­eingegangen und haben das Wachstum auf kreative Art und Weise fremd­finanziert. „Deine Familie darf einen möglichen Misserfolg nicht spüren, du musst das Risiko immer im Griff haben“, sagt der ehemalige Broker.