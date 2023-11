Selbstverständlich, es gibt für alle ­Assetklassen Fonds, die sich für unterschiedliche Risikoneigungen eignen. Außerdem ist der beste Weg, Risiken zu steuern, eine breite Streuung des Portfolios über verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Anleihen.

Die Entwicklung von deren Kursen ­korreliert in der Regel nicht eins zu eins ­miteinander, sodass in manchen Fällen sogar Verluste in einem Bereich durch Gewinne in einem anderen kompensiert werden können. Auch innerhalb der Assetklassen sollte man auf Diversifikation achten, etwa nach Regionen, Branchen und Subassetklassen, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen guter Bonität. So werden Risiken abgefedert und sich bietende Chancen in verschiedenen Bereichen genutzt.