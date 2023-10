Die Banken haben dabei durchaus eigene Interessen. Denn die ESG-Bewertung von Schuldnern fließt auch in die Bewertung der Banken selbst ein – logisch, dass sie nachhaltig wirtschaftende Betriebe als Kunden präferieren. Es kommt also nicht mehr nur auf die Bilanzkennzahlen der Kreditnehmer an, sondern auch, wie diese erwirtschaftet werden. In der Praxis bedeutet das: Unternehmen, bei denen Nachhaltigkeit keine große Rolle spielt, werden es bei der Kreditvergabe schwerer haben. Und wenn sie einen Kredit bekommen, dann zu schlechteren Konditionen. Umgekehrt bedeutet das aber auch: Nachhaltigkeit steigert die Kreditwürdigkeit.

Für den Vergaberechtsexperten Martin Schiefer ist das ein wichtiger und richtiger Ansatz. „Wir müssen Unternehmen, die ESG-Kriterien in ihrem Alltag ernsthaft berücksichtigen, viel stärker belohnen. Zum Beispiel, indem wir ihnen in Auftragsvergaben bessere Chancen einräumen. Damit würden wir für verantwortungsvolle Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil schaffen – und so auch andere ermutigen, in diese Richtung zu gehen. Und genau dort wollen wir hin!“