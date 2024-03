Arbeitsrecht: Änderungen bei Elternteilzeit, Pflegefreistellung und Altersteilzeit

Bereits mit 01.11.2023 sind einige Änderungen bei der Elternteilzeit bzw. Elternkarenz in Kraft getreten. Früher konnte Elternkarenz grundsätzlich bis zum zweiten Geburtstag des Kindes in Anspruch genommen werden – dies ist jetzt nur mehr möglich, wenn die Karenz zwischen beiden Elternteilen aufgeteilt wird und jeder Elternteil für mindestens zwei Monate in Karenz geht. Bei Inanspruchnahme durch nur einen Elternteil beträgt der Karenzanspruch nun nur mehr maximal 22 Monate – außer für alleinerziehende Eltern.

Elternteilzeit konnte bei Bestehen eines Anspruchs bisher bis zum Ende des 7. Lebensjahres des Kindes in Anspruch genommen werden – dieser Rahmenzeitraum wurde nun auf 8 Jahre ausgedehnt, wobei aber die Maximaldauer mit 7 Jahren gleichgeblieben ist. Die Dauer des Beschäftigungsverbots sowie von Karenzen beider Eltern sind dabei einzurechnen. Eine vereinbarte Elternkarenz ist der Dauer nach nicht begrenzt und daher auch länger als 7 Jahre möglich.