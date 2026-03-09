Österreichs Wachstums-Champions 2026: trend. und ÖGVS suchen die dynamischsten Unternehmen des Landes

Welche Unternehmen wachsen in Österreich besonders schnell – und nachhaltig? Das Wirtschaftsmagazin trend. startet gemeinsam mit der ÖGVS eine neue Analyse und ruft Firmen dazu auf, am Ranking „Österreichs Wachstums-Champions 2026“ teilzunehmen.
Nachhaltiges Umsatzwachstum zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Es zeigt, wie gut Firmen auf veränderte wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen reagieren, neue Marktchancen nutzen und innovative Geschäftsmodelle entwickeln können. Unternehmen mit starkem Wachstum sind zugleich ein wichtiger Motor für die Wirtschaft: Sie schaffen Arbeitsplätze, treiben Investitionen voran und sorgen für zusätzliche Wertschöpfung.
Auch wenn Umsatzwachstum kurzfristig nicht zwangsläufig mit steigender Profitabilität einhergeht, bildet es langfristig die Grundlage für unternehmerische Stabilität und nachhaltigen Erfolg. Vor diesem Hintergrund startet das Wirtschaftsmagazin trend. gemeinsam mit den Datenexperten der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien – eine neue Untersuchung: das Ranking der „Wachstums-Champions 2026“.
Im Mittelpunkt der Analyse stehen jene Unternehmen, denen in den vergangenen Jahren ein besonders starkes Umsatzwachstum gelungen ist. Betrachtet wird der Zeitraum von 2021 bis 2024 – und damit eine Phase, die für viele Branchen von großen Veränderungen geprägt war. Die Studie macht sichtbar, welche Firmen diese Dynamik am besten für sich nutzen konnten.
Klare Kriterien für die Teilnahme
Um eine hohe Vergleichbarkeit der Unternehmen sicherzustellen, wurden für die Untersuchung klare Einschlusskriterien definiert: Teilnehmen können Unternehmen mit Sitz in Österreich, die im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mindestens 100.000 Euro und im Geschäftsjahr 2024 mindestens eine Million Euro erzielt haben. Voraussetzung ist zudem, dass das Wachstum überwiegend organisch erfolgt ist. Bei Unternehmen, die Teil eines Konzerns sind, wird ein eigenständiger, konsolidierter Jahresabschluss vorausgesetzt.
Wachstumsdynamik statt absoluter Größe
Grundlage der Bewertung bildet die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR). Diese Kennzahl ermöglicht eine vergleichbare Beurteilung der Umsatzentwicklung von Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen.
Der Vorteil dieser Methode: Nicht die absolute Umsatzentwicklung in Euro steht im Mittelpunkt, sondern die Dynamik des Wachstums. Gleichzeitig werden kurzfristige Schwankungen geglättet, da ausschließlich die Eckwerte der Jahre 2021 und 2024 berücksichtigt werden. Dadurch rückt der mittel- bis langfristige Umsatztrend in den Fokus.
Jetzt teilnehmen
Mit der Studie machen trend. und ÖGVS jene Unternehmen sichtbar, die mit Innovationskraft, unternehmerischem Mut und nachhaltigem Wachstum die österreichische Wirtschaft prägen.
Unternehmen, die die Kriterien erfüllen und Teil des Rankings „Österreichs Wachstums-Champions 2026“ werden möchten, können ihre Daten über einen Online-Fragebogen unter folgendem Link einreichen: oegvs.at/umfrage-wachstums-champions