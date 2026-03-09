Österreichs Wachstums-Champions 2026: trend. und ÖGVS suchen die dynamischsten Unternehmen des Landes

Nachhaltiges Umsatzwachstum zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Es zeigt, wie gut Firmen auf veränderte wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen reagieren, neue Marktchancen nutzen und innovative Geschäftsmodelle entwickeln können. Unternehmen mit starkem Wachstum sind zugleich ein wichtiger Motor für die Wirtschaft: Sie schaffen Arbeitsplätze, treiben Investitionen voran und sorgen für zusätzliche Wertschöpfung.

Auch wenn Umsatzwachstum kurzfristig nicht zwangsläufig mit steigender Profitabilität einhergeht, bildet es langfristig die Grundlage für unternehmerische Stabilität und nachhaltigen Erfolg. Vor diesem Hintergrund startet das Wirtschaftsmagazin trend. gemeinsam mit den Datenexperten der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien – eine neue Untersuchung: das Ranking der „Wachstums-Champions 2026“.

Im Mittelpunkt der Analyse stehen jene Unternehmen, denen in den vergangenen Jahren ein besonders starkes Umsatzwachstum gelungen ist. Betrachtet wird der Zeitraum von 2021 bis 2024 – und damit eine Phase, die für viele Branchen von großen Veränderungen geprägt war. Die Studie macht sichtbar, welche Firmen diese Dynamik am besten für sich nutzen konnten.