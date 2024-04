Österreichs Top-Anwälte

In der 2023 neu gegründeten Kanzlei Fokus – im Bild v. l. Philipp Wetter, Clemens Steger, Klara Kiehl und Philipp Kalser – liegt das Durchschnittsalter der Partner bei gerade einmal 35 Jahren. Dennoch stehen die Mandanten bei den Schönherr-Abgängern Schlange. Was wohl nicht nur an der Kompetenz der Jungjuristen liegen dürfte, sondern auch an deren Spezialisierung. Restrukturierungen sowie streitige Verfahren sind die Hauptbetätigungsfelder des Quartetts. „Dass die Zahl der Insolvenzen so zunimmt, spielt uns sicher in die Hände. Wir sind gut ausgelastet“, erzählt Klara Kiehl.