Gerhard Zeiler :

Es geht vor allem um zwei Dinge. Erstens müssen wir in unsere Verteidigungsbereitschaft investieren, weil wir uns nicht mehr nur auf die USA verlassen können. Das ist aus sicherheitspolitischen Gründen notwendig, denn Russland unter Putin ist eine Gefahr für Europa. Es werden keine fünf Prozent der Staatsausgaben sein, aber annähernd drei Prozent werden es schon sein müssen. Und zweitens müssen wir etwas für unsere Wettbewerbsfähigkeit unternehmen. Wir müssen versuchen europäische Champions aufzubauen, wir werden auch in einem gewissen Ausmaß deregulieren müssen – es muss ja nicht so radikal wie in den USA sein - und wir benötigen einen gemeinsamen Kapitalmarkt für private Investitionen. Ja, einiges wird sich in Europa ändern müssen. Aber Europa hat eine große Chance, wenn wir uns in vielen Bereichen auf eigene Füße stellen. Gemeinsam sind wir stark genug, oder um mit Barack Obama zu sprechen: „Yes, we can“.