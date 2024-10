Wer von den US-Tech-CEO's Trump unterstützt

Sehr angespannt war lange Zeit auch das Verhältnis Trumps zu Google. Dem Suchmaschinenkonzern warf er bislang vor, Informationen einseitig zu steuern. Im Wahlkampf bezeichnet Trump Google CEO Sundar Pichai nun jedoch - wohl gegen dessen Willen - als jemand, der regelmäßig Kontakt zu ihm suche. Pichai habe ihn angerufen und ihm zu seinem Auftritt in einer McDonald's-Filiale in Pennsylvania am 21. Oktober, bei dem er Pommes Frittes unters Volks brachte, gratuliert, so der Ex-Präsident in Interviews.