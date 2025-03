Was sagt der trend zu Donald Trump?

„Jetzt ist schon wieder etwas passiert." Mit diesem berühmten Eröffnungssatz der „Brenner-Krimis" von Wolf Haas lassen sich auch die ersten neun Wochen der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump umschreiben. Zolldrohungen, Annexionsansagen, Sicherheits-Leaks - die US-Administration hält die Welt in Atem.

Wie der trend, Medium der CEO's und Entscheider, mit dem ständig aufgeregten Nachrichtenstrom umgeht, wie der Blick der österreichischen Wirtschaft auf Trump, seinen Vizepräsidenten JD Vance und Chefentbürokratisierer Elon Musk ist und ob es auch positive Seiten an der neuen Rolle der USA in der Welt gibt, stand im Mittelpunkt eines AmCham (American Chamber of Commerce) Talks Freitagvormittag im Hilton Vienna Plaza. Im prall gefüllten Raum ging es 90 Minuten lang unter der fachkundigen Moderation von Teresa Fuchs (Accenture) aber auch darum, welche unterschiedliche Zugänge Amerikaner und Europäer zum Thema Meinungsfreiheit haben - und welche Missverständnisse es folglich relativ einfach auszuräumen gibt.

Sind die Europäer, die weichere Formulierungen pflegen, mit Trumps Klartext etwa überfordert, fragte Fuchs. „Tendenziell ja", war die Antwort, „aber Beleidigungen oder Beschimpfungen sollte man nicht als Klartext bezeichnen."