Was die Trump-Präsidentschaft für TikTok bedeutet

TikTok wird in den USA als Tochter des in China ansässigen ByteDance-Konzerns als Sicherheitsrisiko gesehen. Politiker und Experten warnen davor, dass die chinesische Regierung auf Daten von Amerikanern zugreifen und die öffentliche Meinung manipulieren könnte. Der US-Kongress beschloss deshalb ein Gesetz, nach dem sich ByteDance binnen 270 Tagen von TikTok trennen oder ein Aus der App in den USA in Kauf nehmen muss. Diese Frist lief am Sonntag ab. TikTok zog vorsorglich schon kurz davor den Stecker.