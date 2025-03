US-Handelskrieg: Trump schließt Rezession nicht mehr aus

US-Präsident Donald Trump schließt eine Rezession in seinem Land als Folge der neuen Zölle für Waren aus Mexiko, Kanada und China nicht mehr aus. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf ein Trump-Interview in Fox News. „Es wird eine Übergangsphase geben, denn das, was wir machen, ist sehr groß", antwortete Trump auf eine entsprechende Frage.

Seit Montag sind Gegenmaßnahmen Chinas, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, in Kraft. Für chinesische Exporte in die USA galt bereits seit Anfang Februar ein Zoll in Höhe von 10 Prozent, der am Dienstag vergangener Woche auf 20 Prozent verdoppelt wurde. Daraufhin verkündete China seinerseits Zölle auf landwirtschaftliche Produkte aus den USA.Sie sollen vor allem amerikanischen Agrar-Exporteure zu treffen. Ein zusätzlicher 10-prozentiger Zoll trifft Sojabohnen, die 2024 für US-Ausfuhren in die Volksrepublik von über 12 Milliarden US-Dollar standen. Weiters nimmt China Hühnerfleisch, Baumwolle und Fisch ins Visier.

Die Situation erinnert an 2018, als Trump in seiner ersten Amtszeit einen Handelskrieg mit China anzettelte. Die damaligen Zölle führten laut „Financial Times" zu Verlusten in Höhe von 27 Milliarden Dollar für die US-Landwirtschaft. 23 Milliarden davon wurden von der US-Regierung kompensiert.

Trumps Handelsminister Howard Lutnick ruderte inzwischen laut Reuters, was Rezessionsbefürchtungen betrifft, zurück. Es werde „absolut keine" Rezession der US-Wirtschaft geben. Lutnick konzedierte jedoch, dass die Trump-Zölle bei einigen ausländischen Produkten zu höheren Preisen für US-Konsumenten führen würden. Amerikanische Produkte dagegen würden billiger werden.