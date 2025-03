Denn Putin hat bereits gewonnen. Ohne auch nur in die Nähe eines Verhandlungstisches zu kommen. Der neue Sheriff in Washington und der alte Geheimdienstler in Moskau mit seinen mafios-oligarchischen Handlangern machen sich die Zukunft der Ukraine aus, über die Köpfe der Ukrainer hinweg, hinter dem Rücken der Europäer. Beide fordern Gebietsverzichte, stellen Ultimaten, verlangen Bodenschätze und delegitimieren den demokratischen Präsidenten der Ukraine in aller Öffentlichkeit. Und damit nicht genug: Gemeinsam mit den Autokraten aus Nordkorea und Belarus „legitimieren“ sie die neue geschichtsleugnende Realität in den Vereinten Nationen: Gewalt lohnt sich. Recht ist für Schwächlinge. Imperialismus okay. Rohstoff-Kolonialismus normal.

Als drehten sie die Weltgeschichte zurück in Richtung Mittelalter, als machten sie das 20. und das 21. Jahrhundert ungeschehen. Frieden durch Zusammenarbeit – eine 1980er-Jahre-Illusion?

Wir Europäer bekamen die amerikanische Eisdusche samt Vorwurfshagel und sicherheitspolitischer Kündigungserklärung schon zwei Wochen vor dem Washingtoner Eklat verpasst, am Valentinstag, ausgerechnet in München, bei der traditionsreichen Sicherheitskonferenz. Die Botschaft der neuen US-Geschäftemacher: „Kümmert euch selbst um eure Verteidigung, rechnet nicht mehr automatisch mit uns, übernehmt aber unsere Vorstellung von zügelloser Freiheit. Die EU ist für uns Machthaber ein Fall unakzeptabler Geschäftsstörung. Ab sofort setzen wir in euren Ländern auf die rechtsnationalistischen, EU-kritischen Kräfte. Wir greifen dazu auch direkt in eure Wahlen ein. Bestenfalls sind wir bereit zu separaten Deals wie mit der Ukraine. Und am Ende des Tages – schaut einfach allein, wie ihr mit Putin zurechtkommt.“