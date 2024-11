Umfrage: Sparsam ins Jahresfinale

Die Löhne steigen in Österreich doppelt so stark wie in der Eurozone, die Inflation ist inzwischen unter zwei Prozent gefallen. „Die Reallöhne enteilen der Konjunktur“, betextete der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria vor Kurzem eine Grafik.

Aber merken die Menschen auch schon etwas davon? Laut einer Umfrage des Linzer Market-Instituts für den trend ist das bei weniger als einem Drittel der Fall. Neun Prozent der Befragten geben an, „auf jeden Fall“ zu registrieren, dass sie jetzt wieder mehr Geld in der Tasche haben. Weitere 21 Prozent geben an, dass sie die Entlastung „eher doch“ spüren. Dagegen sagen in Summe 70 Prozent, dass sie tendenziell noch nichts merken.