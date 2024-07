Präsidentenwahlen in den USA: Das Wahlsystem der Vereinigten Staaten von Amerika

Am Wahltag geben die Bürger ihre Stimmen ab. Sie wählen dabei indirekt die Wahlmänner, die sich verpflichtet haben, für einen bestimmten Präsidentschaftskandidaten zu stimmen.

In fast allen Bundesstaaten gilt das "Winner-takes-all"-Prinzip. Das bedeutet, dass der Kandidat, der die Mehrheit der Stimmen in einem Bundesstaat erhält, alle Wahlmännerstimmen dieses Staates gewinnt. Ausnahmen sind Maine und Nebraska, die ein proportionales System verwenden, bei dem Wahlmänner auf Basis der Ergebnisse in den Kongresswahlbezirken und des Gesamtstimmenergebnisses vergeben werden.

Im Dezember, ein Monat nach der allgemeinen Wahl, treffen sich die Wahlmänner in ihren jeweiligen Bundesstaaten, um offiziell ihre Stimmen für den Präsidenten und den Vizepräsidenten abzugeben. Diese Stimmen werden dann an den Präsidenten des Senats (in der Regel der amtierende Vizepräsident) gesendet.

Wieder ein Monat später, am 6. Jänner, findet eine gemeinsame Sitzung des Kongresses statt, bei der die Stimmen des Electoral College offiziell gezählt und das Ergebnis verkündet wird. Der Kandidat, der dabei die einfache Mehrheit, also mindestens 270 von 538 Wahlmännerstimmen erhält, wird zum Präsidenten gewählt.

Sollte die Wahl unentschieden ausgehen, also jeder 269 Stimmen und damit kein Kandidat eine Mehrheit erreichen, entscheidet das Repräsentantenhaus über den Präsidenten, wobei jeder Staat eine Stimme hat.