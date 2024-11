Stimmen zur US-Wahl

Wie Ökonom Brett House im trend-Interview verdeutlicht, ist das Rennen zwischen Trump und Harris eine Richtungsentscheidung für die Weltwirtschaft und damit auch für Europa. Ählich sehen das Expert:innen aus Österreich, etwa IHS-Chef Holger Bonin.

Schließlich habe Trump im Wahlkampf mit massiven Zollerhöhungen für Produkte aus China und Europa gedroht. Aber auch die Demokraten seien keine "Freihändler", etwa habe US-Präsident Joe Biden nicht die von Trump eingeführten Zölle rückgängig gemacht.

Bei einem von Trump angezettelten "Handelskrieg" rechnet der Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS) mit einem stärkeren Rückgang der Wirtschaftsleistung in Europa als in den USA, weil China für viele europäische Unternehmen ein enorm wichtiger Exportmarkt und Produktionsort sei. Beispielsweise sei die deutsche Industrie stark von China abhängig und Deutschland wiederum der wichtigste Exportmarkt für österreichische Unternehmen.

Egal wie die US-Wahl am Dienstag ausgehen wird, muss die Europäische Union (EU) nach Ansicht von Bonin ihre Hausaufgaben machen. Die EU müsse "sehr schnell und glaubwürdig in die Verteidigung investieren", um sich von den USA unabhängiger zu machen. Die europäischen Unternehmen müssten ihr China-Klumpenrisiko reduzieren und sich andere Produktionspartner in Asien suchen, beispielsweise in Vietnam. Außerdem müsse die EU versuchen, die weltweite multilaterale Handelsordnung zu stabilisieren. "Ein Zusammenbruch" der Welthandelsorganisation (WTO) sei ein "viel größeres Risiko" für Europa als für die USA oder China.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das IfW Kiel haben kürzlich in einer Szenarienanalyse die künftige Handelspolitik der USA unter die Lupe genommen. "Nach den Wahlen in den USA sollte die EU vorrangig den multilateralen Handel und die globale Zusammenarbeit verteidigen. Beides ist gegenüber den bilateralen Beziehungen mit den Vereinigten Staaten entscheidender für ihren Wohlstand", so Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr und seine Ko-Autoren Julian Hinz und Rolf J. Langhammer vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel). "Denn die Kosten eines Zusammenbruchs des multilateralen Systems könnten um ein Vielfaches höher sein als die Folgen höherer Zölle", so die Studienautoren.

Felbermayr hatte sich kürzlich in einem trend-Interview über zeitgemäße Handelsstrategien geäußert. Den von Noch-Präsident Joe Biden initiierten Inflation Reduction Act (IRA), ein milliardenschweres US-Förderungspaket, bezeichnet er als "maßlos überschätzt".

"Im Falle eines Sieges von Trump würde das internationale Handelssystem mit hoher Wahrscheinlichkeit noch chaotischer werden, als es das derzeit ist", schreibt das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) in einer aktuellen Analyse unter Verweis auf den US-Ökonomen Richard Baldwin. Aber auch mit einer Präsidentin Kamala Harris stünde die EU vor erheblichen Herausforderungen, wie dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sowie dem Erhalt und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Wirtschaft gegenüber China und den USA.

Die heimische Industriellenvereinigung (IV) fordert von der EU nach den US-Wahlen "eine klare Strategie zur Lösung bestehender Handelskonflikte", insbesondere im Bereich Stahl sowie im Zusammenhang mit dem Inflation Reduction Act. Außerdem tritt die IV für ein transatlantisches Freihandels- wie auch Investitionsabkommen ein.