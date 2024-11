Ökonom House zur US-Wahl: „Der Ausblick für die USA ist robust“

Brett House :

Die US-Wirtschaft hat sich verglichen mit den G7-Staaten und auch allen OECD-Staaten zuletzt am robustesten entwickelt. Das liegt zum Teil an den enormen Ausgaben der US-Regierung. Es wurde auch durch starke Zuwanderung in die USA unterstützt, ­ungeachtet der Bedenken, die Kandidat Trump äußert, dass Einwanderer die USA untergraben. Tatsächlich waren sie in den letzten Jahren eine Quelle für ­großes Wachstum. Wir haben auch einen Anstieg der Investitionen in die Indus­trie gesehen, zusammen mit einem sehr robusten Arbeitsmarkt, der nur geringfügig abgekühlt ist. So gesehen ist auch der Ausblick für die USA in den nächsten Jahren stark und robust. Vieles wird jedoch von der neuen Regierung im ­Weißen Haus abhängen. Dieser robuste Ausblick ist viel unklarer, wenn Trump die Präsidentschaft im November gewinnt, hauptsächlich aufgrund der ­drohenden Gefahr eines massiven Handelskriegs, den er angekündigt hat. Wir wissen, was in den frühen 1900er-Jahren passiert ist, als die USA Zölle in dieser Größenordnung eingeführt haben. Es wäre schlecht für die Verbraucher, die Unternehmen und das Wirtschaftswachstum der USA. Durch Trumps Zölle würde auch der Fortschritt bei der ­Senkung der Inflation, den wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, ­wieder rückgängig gemacht werden.