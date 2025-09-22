Eine Nulllohnrunde – also Tarifverhandlungen ohne Gehaltserhöhung – schließt die Gewerkschaft angesichts der weiterhin hohen Inflation kategorisch aus. Am ersten Verhandlungstag sei man vonseiten der Unternehmer jedoch „nicht mit direkten Nullohnrunden konfrontiert worden“, erklärte Gewerkschafter Reinhold Binder. Um Kaufkraft und Nachfrage zu sichern, fordert die Gewerkschaft ein Gehaltsplus. Wie hoch dieses ausfallen soll, gaben die Arbeitnehmervertreter im Vorfeld allerdings nicht bekannt – eine ungewöhnliche Strategie.

Denn: In den vergangenen Jahren hatte die Gewerkschaft die Gespräche stets mit einer klaren Forderung eröffnet. Der Strategiewechsel ist auf die schwierige wirtschaftliche Lage in der Metallindustrie zurückzuführen: steigende Kosten und ein Stellenabbau, der laut Arbeitgeber-Chefverhandler Christian Knill bereits rund 10.000 Beschäftigte betroffen hat. „Die wirtschaftliche Lage in der Metallindustrie sehen wir als besonders angespannt“, resümierte auch Binder.

Nach den Wirtschaftsgesprächen, die am frühen Nachmittag endeten, betonte er, man wolle die Zukunft vernünftig, planbar und sicher mitgestalten. Die eigentlichen Lohnverhandlungen starteten heute um 14 Uhr.