Metaller und Eisenbahner starten die Herbstlohnrunde

Sowohl Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida, als auch Stephan Zöchling, Chef des steirischen Autozulieferers Remus, erfüllten in der TV-Diskussionsrunde die Rollenerwartungen.

„Wir sind in einer veritablen Krise gelandet aufgrund des Versagens der vergangenen Regierung, die Inflation entsprechend zu bekämpfen“, sagte Hebenstreit. Jetzt brauche man einen Aufschwung, und mehr als 50 Prozent der Nachfrage würden aus der Kaufkraft kommen. Die öffentliche Hand habe einen Anteil von rund 25 Prozent, 20 Prozent der Nachfrage kämen von den Investitionen der Unternehmen und ungefähr 5 Prozent sei der Nettoeffekt der Exporte. Die Löhne seien sicher kein Inflationstreiber, so Hebenstreit.

Zöchling verwies darauf, dass der Produktivitätszuwachs in den letzten Jahren negativ gewesen sei, trotzdem habe man nicht nur die Inflation abgegolten, sondern die Löhne zum Teil auch darüber hinaus erhöht. "Wir haben in der Metallindustrie über 28 Prozent Lohnsteigerungen gehabt in den letzten Jahren." Das sei für den Standort nicht mehr leistbar.