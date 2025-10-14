Flughafen Wien fertigte bis September 24,6 Mio. Fluggäste ab

In Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere um 2,8 Prozent auf 19,3 Millionen an, die Zahl der Transferpassagiere nahm dagegen um 3,6 Prozent auf 5,1 Millionen ab. Die Zahl der Starts und Landungen erhöhte sich um 2,4 Prozent auf rund 181.600.

Im September alleine lag die Passagierzahl in Wien bei rund 3,1 Millionen (plus 2,2 Prozent), davon waren rund 2,4 Millionen Lokalpassagiere und knapp 700.000 Transferpassagiere. Nach Westeuropa reisten 1.062.599 Personen und damit etwa genauso viele wie im Vorjahresmonat. Nach Osteuropa reisten insgesamt 253.763 Fluggäste (plus 1,8 Prozent), nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.675 Reisende (minus 0,3 Prozent) und nach Afrika 26.657 (plus 10,1 Prozent) Personen. Das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten stieg deutlich um 18,6 Prozent auf 79.772 Fluggäste. Auch der Ferne Osten verzeichnete ein klares Plus von 13,8 Prozent auf 54.739 Reisende.

Die gesamte Gruppe verzeichnete im September ein Passagierplus von 4,1 Prozent auf rund 4,2 Millionen Reisende.