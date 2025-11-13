WKÖ-Mahrer: "Lege meine Funktionen zurück"

Die Tage von Harald Mahrer sind nun auch als Präsident der Wirtschaftskammer (WKÖ) gezählt. Laut übereinstimmenden Medienberichten vom Donnerstag übernimmt Vizepräsidentin Martha Schultz interimistisch. Im "Kurier"-Interview bestätigt der ÖVP-Politiker: „Ich lege meine Funktionen als Wirtschaftsbundchef und als Präsident der Wirtschaftskammer zurück." Nachsatz: „Ich werde dafür Sorge tragen, dass es für die künftigen Spitzen des Wirtschaftsbunds und der WKO zeitnah eine geordnete Übergabe gibt."

APA-Informationen zufolge sollten sich die Länderkammerchefinnen und -chefs am Freitag neuerlich mit Mahrer für eine Sitzung treffen. Mahrer war Anfang der Woche schon als Nationalbank-Präsident zurückgetreten.

Auslöser der Dynamik waren die Gehaltserhöhung der WKÖ-Belegschaft, zum Teil sehr hohe Entgeltsteigerungen in den Präsidien der Bundes- und Länderkammern sowie die verunglückte Kommunikation Mahrers dazu. Vorgeworfen wurde Mahrer auch die Kumulierung vieler Ämter.