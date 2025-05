Fischtreppen: Zweifel an Grundlage der Vorschriften

Relativ knapp vor dem Ende einer mehrjährigen EU-Umsetzungsfrist zur Sanierung, Vergrößerung oder Errichtung von Fischtreppen an Österreichs Wasserkraftwerken, tauchen nun Zweifel über die gesetzliche Basis österreichischer Regeln auf, sagt Paul Ablinger, Geschäftsführer des Branchenverbands Kleinwasserkraft: „Für viele Vorschriften fehlen schlicht die wissenschaftlichen Grundlagen.“

Speziell für die bisherige Annahme, dass sich Fische nur durch eine hohe Wasserdotierung orientieren können („Leitströmung“), findet sich nach neuen Recherchen der Kraftwerksbetreiber in der Literatur keinen Beleg. Die gesetzliche Leitlinie, die bis zu fünf Prozent der Wassermenge für die Fische abzweigen will, war demnach eine Schätzung mehrerer Forscher, die aufeinander verwiesen. Ablinger: „Die Durchlässigkeit für die Tiere hängt an anderen Kriterien, etwa der Bauform.“