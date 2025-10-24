Christian Lindners Chefvolkswirt wird OeNB-Chefökonom

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) bekommt im kommenden Jahr einen neuen Chefökonomen. Wolf Heinrich Reuter, der ehemalige Chefvolkswirt und später Staatssekretär unter dem deutschen FDP-Ex-Finanzminister Christian Lindner, übernimmt den Posten in Wien ab 1. Februar 2026. Er löst damit Birgit Niessner ab, die die Position seit 2021 inne hat. Der Generalrat segnete die Bestellung in seiner Sitzung am Donnerstag ab, teilte die Nationalbank am Freitag mit.

Reuter ist ein deutscher Ökonom, verbrachte aber bereits mehr als zwei Jahrzehnte in Österreich und war unter anderem auch in der OeNB tätig, hieß es in der Aussendung. Er leitet künftig die Hauptabteilung Volkswirtschaft.