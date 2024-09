Erste-Bank-Boss Bosek: "Ich war nur drei Tage sauer"

Peter Bosek :

Viele tun das. Sie leben dort mit dieser Bedrohung viel unmittelbarer. Aber auch die Finnen und Schweden gehen davon aus, dass eine große Wahrscheinlichkeit in diese Richtung besteht, wenn die Ukraine nicht gewinnt. Sie investieren alle wahnsinnig viel in Rüstung. Schweden, das ewig lang neutral war, trat innerhalb sehr kurzer Zeit der NATO bei. Der Sense of Urgency ist in Nordeuropa viel höherer als in unserem Teil von Europa, speziell in Österreich.