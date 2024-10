Debatten für ein besseres Europa

Tina Deutsch, Vorständin des Kontext-Instituts für Klimafragen, über positive Zukunftsbilder, die Macht des Framings und die Transformation der Wirtschaft.

TREND: In den Diskussionen beim Forum Alpbach wurde die Vorstellungskraft als entscheidende Ressource im Kampf gegen die Klimakrise hervor­gehoben. Warum?

Tina Deutsch: Die britische Wissenschaftlerin Phoebe Tickell hat es beim Forum Alpbach schön formuliert: Es gibt kein Problem mit mangelnden Ressourcen oder mit mangelnder Technologie, sondern wir haben ein Problem mit mangelnder Vorstellungskraft. Und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Im Klimadiskurs wird sehr oft von Dingen gesprochen, auf die man verzichten muss. Oder von Szenarien, die schlimm werden, wenn wir nicht handeln. Aber es fehlt das positive Bild – wie zum Beispiel Städte, Länder oder Kontinente aussehen könnten, wenn wir das gut hinbekommen. Es gibt berechtigte Ängste, wenn ganze Industriezweige potenziell wegfallen oder sich völlig ­erneuern müssen. Doch da fehlt es manchmal an Vorstellungskraft für die Alternative. Einfach zu sagen, die ­Automobilindustrie muss sich um­stellen, ist zu wenig. Da braucht es ­konkrete Bildwelten, zum Beispiel von neuen Jobs, die entstehen.

Wer soll diese Bildwelten und neuen Narrative schaffen?

Unternehmens­lenker:innen, Politiker:innen und auch Expert:innen der unterschiedlichen Interessenvertretungen. Alle sind angehalten, diese positiven Geschichten zu erzählen, weil kein Weg daran vorbeiführt, dass sich vieles transformiert. Es stellt sich mehr die Frage, wie wir so darüber sprechen, dass uns der Weg dorthin leichter fällt. Auch die Kunst kann sehr gut dabei helfen, einen sachlichen Diskurs zu emotionalisieren und spür- und erlebbar zu machen. In Deutschland und in Österreich zum Beispiel emotionalisiert das Thema Verkehr sehr. Da wird immer, wenn wir über Narrative sprechen, das Auto als Freiheit dargestellt. Das heißt, man darf niemandem die Freiheit wegnehmen, sich individuell zu bewegen. Das ist ein willkürliches Framing. Ich kann genauso sagen, es sollten alle die Freiheit haben, nicht darauf angewiesen zu sein, sich ein Auto leisten zu müssen.

Viele Industriesektoren von Landwirtschaft über das Bauwesen bis hin zum Energiesektor müssen für eine nachhaltige Zukunft umgebaut werden. Welche Herausforderungen sehen Sie bei dieser Transformation?

Auch diese Frage nach den Herausforderungen ist ein negatives Framing. Wir in Europa haben enorme Chancen, weil unsere Wissensgesellschaft sehr ausgeprägt ist. Wir sind in der Lage, uns neu zu erfinden und in Forschung und Innovation zu investieren. Die eigentliche Frage ist: Wie können wir in den unterschiedlichen Industrien unsere Stärken nutzen, um noch mehr Vorteile zu generieren und uns einen echten USP zu erarbeiten? Wir haben in Europa inzwischen zum Beispiel einen sehr klar ausgeprägten Climate-Tech-Sektor, wo viele tolle Start-ups und Innovationen entstehen. Auch im Bereich erneuerbare Energien ist Europa sehr weit. Jetzt muss man die Rahmenbedingungen optimal ­aufstellen, damit das noch besser und vor allem schneller funktioniert.

Klimaschutz wird oft als großer Kostenfaktor gesehen.

Alle Studien und Daten zeigen: Rein ökonomisch betrachtet ist nichts zu tun viel teurer, als in den Klimaschutz zu investieren. Dabei geht es gar nicht um Moral. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch immer von Kosten, aber es geht eigentlich um Investitionen. Eine Investition in den Klimaschutz ist vergleichbar mit der Investition in die Bildung meiner Kinder. Das kommt später um ein Vielfaches zurück und wird sich dann als Erfolg unserer Volkswirtschaft und im Wohlbefinden unserer Gesellschaft äußern.