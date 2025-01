Sigrid Stagl :

Ja, eindeutig. Jemand muss mir erklären, wieso man das tut. Man tut den Unternehmen nichts Gutes damit. Man suggeriert jetzt ein paar Jahre lang, ihr könnt so tun, als ob der Klimawandel kein Problem für uns wäre. Gleichzeitig verändern sich aber die internationalen Märkte. Das war auch bei der E-Mobilität in Europa so. Da hat es jahrelang einen politischen Schulterschluss mit den Verbrennungsmotor-Herstellern gegeben, dann hat es Förderungen gegeben und jetzt werden aufgrund der Schuldenbremse die Förderungen zurückgenommen. So ein Zickzackkurs ist betriebswirtschaftlich höchst unerfreulich. Als Unternehmer würde ich mich wirklich veräppelt fühlen. Das ist komplettes Politikversagen.