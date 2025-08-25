Bio Austria droht Mitbewerber mit Wettbewerbsklagen

Bei Naturland zeigt man sich erstaunt über die Drohung, wollte das Schreiben aber weiter nicht kommentieren, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Denn grundsätzlich ist man ganz zufrieden mit dem bisher in Österreich Erreichten. Man punktet bei den Bauern vor allem mit der direkten Absatzschiene in den großen deutschen Markt (Aldi), mit höheren Vergütungen für die Lieferanten und stabil wachsender Nachfrage. Die Akzeptanz in Österreich nimmt zu, alleine in den vergangenen Wochen seien an die 100 neue Betriebe dazu gestoßen. Milch, Milchprodukte und Geflügel, so hört man, werden in Deutschland mittlerweile beinahe ausschließlich von Naturland vermarktet. Vor allem aber: Sogar die staatliche Agrarmarketingstelle AMA-Markting habe mit Naturland bereits eine Vereinbarung über die Verwendung des AMA-Gütesiegels abgeschlossen – ein kleiner Ritterschlag in Österreichs Landwirtschaft.

Umgekehrt hat eine verstärkte Abwanderung von Mitgliedsbetrieben für Bio Austria mit einer Art Alleinvertretungsanspruch natürlich auch finanzielle Tangenten. Man verliert nicht nur Mitgliedsbeiträge, sondern auch Einnahmen aus der obligaten internen Qualitätskontrolle (Öko-Prüf GmbH) und Lizenzierungsprovisionen beim ohnehin umstrittenen internationalen Handel mit Bioware. Der Vertrauensverlust sorgt weiters dafür, dass etwa Futtermittelbetriebe sich weigern, neue Vermarktungsverträge mit Bio Austria abzuschließen. Letztlich geht es auch um einen Fixbetrag an öffentlichen Bio-Fördermittel, der auf mehrere Verbände aufgeteilt werden muss, wenn diese Marktanteile gewinnen.

Ob man nun tatsächlich die Wettbewerbsbehörden einschalten will, lässt Bio-Austria-Chefin Barbara Riegler auf trend-Anfrage noch offen.