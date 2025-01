Bankenabgabe: Zankapfel der Koalition

Dass die FPÖ den von der SPÖ in den Verhandlungen zu einer Dreierkoalition vorgebrachten Vorschlag einer Bankenabgabe nun auch in die Verhandlungen mit der ÖVP einbringt, beschrieb Josef Votzi in „Politik Backstage" genau. Kernidee: Die hohen Gewinne der Banken sollen in Form verbilligter Kredite quasi direkt an die Kund:innen zurück fließen.

Nach heftiger Kritik von Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger am Wochenende meldet sich nun auch der Raiffeisen-Sektor zu Wort. Unterm Giebelkreuz sieht man eine mögliche Bankenabgabe naturgemäß kritisch. Eine solche Abgabe würde wahrscheinlich die ohnehin schon eingeschränkte Kreditvergabe weiter drosseln, warnte Raiffeisen-Research-Leiter Gunter Deuber am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz.