Aufregung um WKÖ-Gehaltserhöhung

Dass die Mitarbeiter der Wirtschaftskammer eine Gehaltserhöhung von 4,2 Prozent bekommen, hat der WKÖ viel Kritik, aber auch Lob eingetragen. Während etwa die Industriellenvereinigung Wien von einem „unsensiblen und fatalen Signal“ spricht, sieht die Gewerkschaft vida darin ein wichtiges Zeichen gegen den Kaufkraftverlust. Die WKÖ selbst hält die Aufregung für unangebracht, weil sich die Erhöhung an den KV-Abschlüssen des vergangenen Jahres orientiere.

Die Presse hatte am Montag berichtet, dass die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer um 4,2 Prozent erhöht werden - also deutlich über der Inflationsrate von 3,5 Prozent, während in vielen Branchen die Lohnerhöhungen heuer aufgrund der schwächelnden Konjunktur deutlich unter der Inflation ausfallen würden.