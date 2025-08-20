Streit um befristete Mietverträge

Für viele Mieter:innen ist die Wohnung ein Zuhause mit Ablaufdatum, denn der Mietvertrag ist in den meisten Fällen befristet, kritisiert die Arbeiterkammer einmal mehr das Mietrecht. „Befristete Mietverträge haben sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Massenphänomen im privaten Mietmarkt entwickelt. Sie machen das Wohnen unsicher, teuer und treiben die Preise extrem an“, so Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Demnach seien in Österreich drei von vier neuen Mietverträgen inzwischen befristet. Von den bestehenden Mietverträgen am privaten Mietmarkt sei mit 400.000 Verträgen bereits rund die Hälfte zeitlich begrenzt. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit betrage vier Jahre, teilt die AK mit.

„Es gibt von diesen befristeten Verträgen keine positiven Auswirkungen auf den Mietmarkt“, kritisiert Ritt. Jede Erneuerung des Vertrages mache die Mieter:innen erpressbar. „Befristungen entrechten umfassend“, so Lukas Tockner von der Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen. Wer seine Rechte einfordere oder auf die Erhaltungspflichten der Vermieter:innen und Rückzahlungsansprüche poche, riskiere, nach Vertragsende auf der Straße zu stehen.

Wann Vermieter:innen über ein Auslaufen des Vertrages informieren müssen, ist dabei nicht gesetzlich geregelt. Laufe ein Mietvertrag beispielsweise Ende August (in elf Tagen) aus – führt Tockner als Beispiel an – müsse erst am 12. September darüber informiert werden, dass der Vertrag nicht verlängert werde.