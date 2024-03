KSV1870: Frauenanteil an Firmengründungen sinkt

"Es wird viel geredet, operativ scheint aber alles beim Alten zu bleiben", so KSV1870-Chef Ricardo-José Vybiral am Mittwoch in einer Aussendung. Er rechnete vor: Im vergangenen Jahr wurden in Österreich rund 70.000 (plus 10.000 gegenüber 2019) neue Unternehmen gegründet. Zwölf Prozent (2019: Elf Prozent) wurden ausschließlich von Frauen gegründet, weitere 13 Prozent (2019: 15 Prozent) von Frauen und Männern gemeinsam. Bei den nicht protokollierten Einzelunternehmen gab es im Vorjahr 46 Prozent Gründerinnen-Anteil, 2019 waren es noch 47 Prozent.

Auch der Anteil an Frauen in den obersten Hierarchieebenen sei zuletzt ähnlich niedrig ausgefallen ist wie im Jahr 2019 - und eine Verbesserung nicht erkennbar. Im Bereich der protokollierten Unternehmen waren am Ende des Vorjahres 21 Prozent (2019: 20 Prozent) der leitenden und 26 Prozent (2019: 27 Prozent) der besitzenden Funktionen mit Frauen besetzt, so der KSV. Sowohl 2019 als auch im Vorjahr seien lediglich 15 Prozent der Geschäftsführerposten mit Frauen besetzt gewesen.

"Über die Gründe liegen uns keine Informationen vor, aber was ich sehr wohl höre, ist, dass gerade Frauen mit Kindern von einem inner- und außerfamiliären Supportsystem abhängig sind. Weist es Lücken auf, werden Frauen schnell ausgebremst", erklärte Vybiral.