„It’s (still) a man’s world“: Warum Frauen das fehlende Puzzlestück in der IT-Sicherheit sind

Seit der Geburtsstunde von Kyndryl Österreich fungiert Maria Kirschner (58) als Geschäftsführerin des jungen Unternehmens, das sich im November 2021 als Spin-off von IBM abspaltete. Im April 2023 stieg sie zur Vice President, General Managerin von Kyndryl Alps auf – und verantwortet seitdem den österreichischen und den Schweizer Markt. Mit ihrem Team unterstützt sie Kyndryl Kunden dabei, ihre geschäftskritische IT-Infrastruktur zu verwalten und zu modernisieren.

Die gebürtige Burgenländerin sammelte in knapp dreißig Karrierejahren internationale Erfahrung in mehreren Management- und Führungspositionen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika südlich der Sahara, wo sie Geschäftsbereiche und Talente entwickelte. Kirschner absolvierte u.a. ein Studium in Steuerrecht und Wirtschaftsinformatik sowie Psychotherapie.