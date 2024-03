Frauen verdienen brutto pro Stunde ein Fünftel weniger

Wien. Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in der Privatwirtschaft haben sich in Österreich in den vergangenen Jahren zwar auf 18,4 Prozent verringert - im EU-Vergleich ist Österreich aber laut Statistik Austria hinter Estland das Land mit dem zweitgrößten Gender Pay Gap. Höher als im EU-Schnitt ist hierzulande die Erwerbsbeteiligung von Frauen (70 Prozent) - gleiches gilt aber auch für deren Teilzeitquote (50,7 Prozent).

Für den Gender Pay Gap werden die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft verglichen. In Österreich ist dieser zwischen 2012 und 2022 von 22,9 Prozent auf 18,4 Prozent gesunken. Im EU-Durchschnitt ging er im gleichen Zeitraum von 16,4 auf 12,7 Prozent zurück. Zum Vergleich: Am höchsten ist der Gender Pay Gap in Estland (21,3 Prozent), knapp hinter Österreich liegen Tschechien, Deutschland, die Slowakei, Ungarn und Lettland mit Werten jeweils über 17 Prozent. Am anderen Ende verdienen in Luxemburg Männer und Frauen praktisch gleich viel - hier schlägt der Lohnunterschied sogar minimal zugunsten der Frauen aus (minus 0,7 Prozent). Ebenfalls geringe Unterschiede von nur fünf Prozent oder weniger gibt es in Italien, Rumänien und Belgien.