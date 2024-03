FWF will mit neuer Jungforscher-Schiene "Frauenförderung verbessern"

Bei jährlich zwischen sechs und acht Preisträgern ergab sich so eine sechsprozentige Erfolgsquote für die Förderung von 1,2 Mio. Euro (über fünf Jahre). Unter diesen Bedingungen "lässt sich kaum mehr fair entscheiden", so Gattringer.

Zudem habe sich bei den START-Preisen über die Zeit ein "unbefriedigender" Überhang in Richtung mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer und eine Dominanz von männlichen Preisträgern herauskristallisiert. Über die vergangenen Jahre hinweg lag der Frauen-Anteil nur bei rund einem Drittel.

Anders die Situation beim mit bis zu 360.000 Euro über vier Jahre hinweg deutlich niedriger dotierten Richter-Programm, wo die Antragszahlen von meist um die 70 auf zuletzt nur noch 35 (2023) einbrachen. Die Gründe dafür könnten in der Corona-Pandemie, der mangelnden Flexibilität der Förderschiene, sehr wahrscheinlich aber auch im deutlich geringeren Renommee im Vergleich zum START-Programm liegen, so der FWF-Präsident und die Abteilungsleiterin der FWF-Karriereprogramme, Barbara Zimmermann.

Das neue ASTRA-Konzept habe man jedenfalls nicht "aus dem Ärmel geschüttelt", betonten beide. Die gezielte Förderung von Frauen gerade in jener Phase einer wissenschaftlichen Karriere, "wo wir die meisten Frauen verlieren", sei weiter gegeben. Die Chancen, "die gläserne Decke zu durchbrechen", sollen steigen.

Waren die beiden nun auslaufenden Programme mit insgesamt 13,5 Mio. Euro pro Jahr dotiert, ist das ASTRA-Programm jährlich 21 Mio. schwer. 18 Förderpreise dotiert mit jeweils zwischen 500.000 und einer Mio. Euro für fünf Jahre will man künftig per anno vergeben, die Hälfte davon an Frauen. Hätte man weniger als neun exzellent bewertete Forschungsvorhaben von Wissenschafterinnen auf den Tisch, würde man die Gesamtzahl der Förderpreise in einem Jahr sogar reduzieren, um im nächsten Jahr mehr auszuschütten. Dass es soweit kommt, sei höchst unwahrscheinlich. Bisher habe man "nie ein Problem dabei gehabt, genug Frauen zu fördern", so Zimmermann. Das Niveau der Anträge sei entsprechend hoch.