Gründungsrekord! Mit mehr als 36.380 Firmengründungen verzeichnete die WKO-Statistik im Jahr 2023 in Österreich ein Allzeithoch. Alles eitel Wonne? Nicht ganz: Zugleich erreichte auch die Zahl der Insolvenzen laut KSV1870 mit 5.380 den höchsten Wert seit zehn Jahren. Ein Wert, der 2024 wohl noch übertroffen wird.

Aufmerksam auf diese Koinzidenz macht Sandra Herrmann, selbst gründungserfahrene Unternehmerin in der Karriereberatung, die Gründungsanwärter in ihre Selbstständigkeit begleitet. „Viele glauben, es reicht ein tolles Produkt, Expertise auf einem Gebiet, oder eine spezielle Ausbildung abgeschlossen zu haben und ein paar Informationsveranstaltungen zu besuchen“, stellt sie einen Konnex von Gründen und Scheitern her und warnt vor Blauäugigkeit: „Das reicht auf keinen Fall!“ Sie weiß, wovon sie spricht, hat ihr Unternehmen nach vielfältigen Berufserfahrungen und spezifischen Fachausbildungen gegründet – und war dennoch nicht vor Tücken und Unwägbarkeiten gefeit.



Neben ihrer Karriere- und Bildungsberatung "Karriere und Sinn" leitet Herrmann zwei Lehrgänge am Berufsförderungsinstitut bfi Wien, die Coaches sowie Bildungs- und Berufsberater ausbilden. Den Hintergrund dafür verbindet sie mit einer Lektion für Gründer: „Mit Einzelberatung und Coaching ist schwer zu überleben. Von 180 Euro Stundensatz bleiben nach Steuer und Sozialversicherung vielleicht 110 übrig. Wie viele Stunden muss man da für sein Auskommen machen?“

Nicht nur sie, auch Klientinnen kombinieren daher oft Jobs mit eigenen Unternehmen oder Selbstständigkeit in verschiedenen Sparten (siehe die Fallbeispiele unten).

Flexibilität kennzeichnete schon den Werdegang der Unternehmerin: Textiltechnik-HTL, Au-pair in Frankreich, dort in Airline- und Tourismusbranche tätig, Leitung der Schadensabteilung einer Fluglinie am Flughafen Wien, nach Weiterbildung für Großkundenevents verantwortliche Leiterin der Eventabteilung eines Finanzinstituts. Mit 40 dann MBA und Studium der Personalentwicklung, Recruiting, Training, Coaching für einen Versicherungskonzern, nach Bildungskarenz und eineinhalb Jahren Vorbereitungszeit dann die eigene Firma mit Fokus Karriereentwicklung.