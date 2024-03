EY-IPO-Barometer im Zeichen der Belebung an den Börsen

In Europa und Amerika waren die Bedingungen für Börsengänge im ersten Quartal 2024 deutlich positiver als im Vorjahresquartal: In den USA gab es insgesamt 49 Börsengänge (33 in Q1/2023). Das Gesamtvolumen sprang von 2,6 Mrd. US-Dollar auf 8,5 Mrd. US-Dollar im diesjährigen Quartal. Ähnlich positiv war die Entwicklung in Europa. Zwar lag die absolute Zahl mit 26 leicht unter dem Vorjahresquartal (28), aber das Volumen erreichte mit 5,9 Mrd. US-Dollar fast eine Verdreifachung.

Weltweit waren die Rahmenbedingungen nicht überall derart gut. Die Zahl der Erstnotizen lag mit 287 leicht unter dem Vorjahreswert von 307. Immerhin stieg das Gesamtemissionsvolumen auf 23,7 Mrd. US-Dollar (Vj. 22,1 Mrd. US-Dollar).

Grund für diese Seitwärtsbewegung war der deutliche Rückgang in Asien. In dieser Region (Asia-Pacific) gingen sowohl das Emissionsvolumen um 56 Prozent auf 5,8 Mrd. US-Dollar zurück als auch die Zahl der Erstnotizen um 34 Prozent auf 119. Besonders der chinesische IPO-Markt zeigte Schwächen und musste deutliche Rückgänge hinnehmen – sowohl bei der Zahl (von 86 auf 42 im Jahresvergleich) als auch beim Volumen (von 10,4 auf 3,9 Mrd. US-Dollar).