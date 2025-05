Die Auszeichnung würdigt herausragende unternehmerische Leistungen. Ausgezeichnet werden Unternehmer:innen mit Eigeninitiative, Weitsicht und Innovationsfreude. Die österreichischen Topunternehmer:innen des Jahres werden in den Kategorien „Social Entrepreneur“, „Handel & Konsumgüter“, „Dienstleistungen“ sowie „Innovation & Hightech“ ausgezeichnet, dazu kommt der „Scale-up Award“. Einer der ausgezeichneten Entrepreneure vertritt Österreich beim EY World Entrepreneur Of The Year 2025 in Monte-Carlo. www.eoy.at