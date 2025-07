Nachhaltigkeit und ESG sind keine kurzfristigen Modeerscheinungen

ERICH WIESNER :

Seit 25 Jahren bietet EY Entrepreneuren eine tolle Bühne – in Österreich mit einer Gala in der Hofburg und auf internationaler Ebene in Monaco. Ziel ist es, Menschen mit unternehmerischem Geist, visionären Ideen und Umsetzungsstärke sichtbarer zu machen, sie zu vernetzen und so den gesellschaftlichen Diskurs über unternehmerische Verantwortung aktiv mitzugestalten. Ein Konzept, das durchdacht und wirkungsvoll ist. Man muss dabei gewesen sein, um den Impact und den Spirit wirklich begreifen zu können! Mich hat besonders beeindruckt, mit welcher Vielfalt an Ideen und Geschäftsmodellen unternehmerischer Erfolg möglich ist. Dabei geht es nicht allein um den wirtschaftlichen Erfolg, sondern wesentlich darum, einen wertvollen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu leisten. Die Energie und der Optimismus, die entstehen, wenn inspirierende Unternehmerinnen und Unternehmer aus aller Welt einander begegnen, wirken ansteckend, motivierend und machen Mut.