trend. CEO Dinner 04 | 24: Ausblick auf das European Forum Alpbach mit Andreas Treichl

Jedes Jahr aufs Neue wird die Ruhe der Sommermonate durch ein Event in den österreichischen Alpen abgelöst. So steht auch heuer Ende August wieder das European Forum Alpbach auf dem Programm, dieses Jahr unter dem Motto "Moment of truth". Als kleinen Vorgeschmack fand die vierte Edition des trend. CEO Dinners Ende Juni zum Thema "Ausblick Forum Alpbach". Als Ehrengast an der Gastgeberseite von trend. CEO Ralf B. Six, Sylvia Grünberger und Chefredakteur Andreas Weber war dieses Mal Andreas Treichl, Präsident des Forums vor Ort.