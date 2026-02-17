Zuckerkonzern Agrana schreibt bis zu 55 Mio. Euro ab

Die endgültige Höhe der Wertminderung werde im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025/26 festgestellt, teilte der börsennotierte Konzern weiter mit. Die Veröffentlichung der Bilanz ist für den 12. Mai geplant.

Der deutsche Agrana-Miteigentümer Südzucker kündigte am Dienstag ebenfalls außerordentliche Abschreibungen an. Der Südzucker-Vorstand schlug darüber hinaus die Aussetzung der Dividende vor. Die Agrana hingegen äußerte sich nicht, ob es trotz des Abschreibungsbedarfs eine Ausschüttung an die Aktionäre geben soll.