Zentralbank in China verkündet Maßnahmen Konjunkturbelebung

Die Bank werde zudem den Zinssatz für den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum bei Darlehen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren auf 2,6 Prozent absenken, sagte Pan. Zuvor waren es 2,85 Prozent gewesen.

Besonders der Immobiliensektor Chinas steckt weiterhin in der Krise. Hinzu kommen in dem Land eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein schwacher Binnenkonsum. Der Zollkonflikt mit den USA unter Präsident Donald Trump, in dessen Verlauf beide Länder gegenseitige Einfuhrzölle in Höhe von mehr als 100 Prozent erlassen haben, setzt der chinesischen Volkswirtschaft zu.